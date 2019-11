Nadal kehrt nach einem Jahr an die Spitze zurück

Rafael Nadal hat nach einem Jahr wieder die Führung in der Tennis-Weltrangliste der Herren übernommen. Als zweitältester Spitzenreiter nach Roger Federer (damals 36) möchte der 33-jährige Spanier über die 197. Woche hinaus die Spitze vor dem Serben Novak Djokovic behalten und das Jahr zum fünften Mal als Nummer 1 abschließen. Dominic Thiem rangiert weiter an der fünften Stelle.

Allerdings steht hinter der Fitness Nadals vor den ATP Finals in London ein Fragezeichen. Denn der Mallorquiner hatte vor dem Halbfinale des Masters-1000-Turniers in Paris am Samstag wegen einer Bauchmuskelverletzung zurückgezogen. Im Vorjahr hatte er für die ATP Finals kurzfristig wegen eines Bauchmuskelproblems und einer Knöchelverletzung abgesagt.