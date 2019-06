Rafael Nadal ist einfach teuflisch gut

Ehrfurcht, Lob, Huldigung. Selbst Dominic Thiem sagt, dass sein Bezwinger im French-Open-Finale am Sonntag der beste Sandplatz-Spieler der Vergangenheit, der Gegenwart und wohl auch der Zukunft ist. „So einen wie ihn wird es wohl nicht mehr geben.“

Rafael Nadal. Der König von Paris. In Roland Garros sammelt der Spanier Siegespokale wie andere Autogramme. Seines war am Sonntag wieder einmal besonders begehrt. Weil der 33-Jährige nach dem 6:3-5:7-6:1-6:1-Finalsieg über Österreichs Nummer eins zum zwölften Mal im Sand von Roland Garros kugelte, weil kein Spieler zuvor ein einziges Turnier so oft gewinnen konnte.

„ Nadal ist ein Außerirdischer“, schreibt AS. Mundo Deportivo rechnet bereits: „Unendlich. Mit 18 Titeln bei den vier großen Turnieren ist Nadal so nah wie nie zuvor am Rekord von Federer (20).“ Der Schweizer ist übrigens fast fünf Jahre älter.