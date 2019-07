Moritz Thiem spielt in Kitzbühel Doppel mit Massu

Der Doppelbewerb beim ATP-Tennisturnier in der kommenden Woche in Kitzbühel hat eine überraschende Paarung dazugewonnen. Moritz Thiem tritt mit Nicolas Massu, dem Coach seines Bruder Dominic, an. Der Chilene Massu gewann in der Gamsstadt 2004 das Einzel.

" Nicolas hat so richtig Lust auf Tennis, ist durch das Training mit Dominic wieder sehr fit geworden und mit 39 Jahren im besten Doppel-Alter", sagte Vater Wolfgang Thiem. "Von Nicolas kann ich sicher noch viel lernen", meinte der Junior.