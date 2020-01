Maria Scharapowa erhält Wildcard für Australian Open

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Maria Scharapowa hat für die Australian Open eine Wildcard erhalten. Die 32-jährige Russin ist derzeit lediglich 147. im WTA-Ranking, wegen Schulterproblemen bestritt sie 2019 nur acht Turniere. Diese Woche hat sie ihr erstes Match seit den US Open gespielt und dieses in Brisbane gegen die US-Qualifikantin Jennifer Brady 6:3,1:6,6:7(3) verloren.

Scharapowa, Australian-Open-Siegerin von 2008, hat sich übrigens nicht als einzige Spielerin darüber aufgeregt, dass das aktuelle Damen-Turnier in Brisbane auf Nebenplätze verlagert worden ist. Grund war der bis Mittwoch mit zwei Gruppen ebendort ausgetragene ATP-Cup der Herren. So musste auch Ashleigh Barty als Lokalmatadorin und Weltranglistenerste raus aus dem Rampenlicht. "Das Damen-Turnier fühlt sich ein bisschen wie ein zweitklassiger Event an", kritisierte Scharapowa.

Mit Serena Williams wird ein anderer weiblicher Tennis-Star am nächsten Mittwoch im Vorfeld der Australian Open bei einer Benefizveranstaltung in Melbourne zugunsten der Buschfeuer-Opfer dabei sein. Ebenfalls ihre Zusage gegeben haben Naomi Osaka, Caroline Wozniacki sowie aus dem Herren-Lager Roger Federer, Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas.