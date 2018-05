Lang lebe König Rafa, doch Prinz Dominic wartet schon

Es war so, als hätte sich Justin Bieber unters Volk gemischt. Oder viel eher die Rolling Stones. Das Gekreische kam nicht nur von völlig ausgeflippten Teenies, sondern auch von etwas gesetzteren Semestern. Immerhin ist Rafael Nadal, dem die Jubelstürmen am Rande des ATP-1000-Turniers in Madrid gehörten, auch kein Bub mehr. Wer zehn Mal die French Open gewinnt, muss schon lange dabei sein.

Der Spanier, der am 3. Juni 32 wird, zieht freilich bei seinem größten Heimturnier die Massen an. Turnierdirektor Alberto Berasategui, immerhin 1994 selbst French-Open-Finalist, hat alle Hände voll zu tun. „Nadal geht gottlob nicht alle zehn Minuten ein und aus“, sagt der 44-Jährige vor dem Organisationszentrum. Es ist anzunehmen, dass er bis zum letzten Turniertag auf den Sandplatzkönig aufpassen muss. Denn da sind sich alle Anwesenden im Sportkomplex Caja Mágica einig: Nadal ist natürlich der große Turnierfavorit. Wer denn sonst?