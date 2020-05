„Wir treiben einander ans Limit“

Djokovic und Nadal dominieren ihren Sport auf eine besondere Art und Weise: Selbst zu Zeiten der epischen Duelle zwischen John McEnroe und Björn Borg oder Pete Sampras und Andre Agassi war das nicht in dieser Form der Fall. Drei von vier Grand-Slam-Titeln gingen heuer an die zwei Größten der Gegenwart. Nadal siegte in Paris und New York, Djokovic triumphierte in Melbourne.

Nur in Wimbledon brach Andy Murray in die Phalanx der zwei Alleinherrscher ein, zuletzt plagten ihn aber Rückenschmerzen. Auch Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer (17) erreichte das hohe Niveau der beiden Superstars nur noch selten. Und der Spanier David Ferrer bestach zwar durch beeindruckend konstante Leistungen, auf einen großen Titel wartet er aber noch. Als Nummer drei der Welt hat Ferrer knapp halb so viele Punkte wie Djokovic gesammelt.

22 Mal verließ die Nummer zwei zuletzt den Platz als Sieger. Djokovic triumphierte in Peking, Schanghai, Paris und London. 75 Partien und zehn Turniere hat Nadal seit seiner Rückkehr im Februar gewonnen. Man darf also gespannt sein, wie die Tennis-Geschichte weitergeht: Die Fortsetzung ist garantiert, der Ausgang offen.