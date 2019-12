Tennis: Ex-Weltranglistenerste Wozniacki vor Rücktritt

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki hat am Freitag ihren Rücktritt angekündigt. Die 29-jährige Dänin will ihre Profi-Karriere nach den Australian Open in Melbourne (20. Jänner bis 2. Februar 2020) beenden, die sie 2018 gewonnen hatte.

"Ich habe professionell Tennis gespielt, seit ich 15 Jahre alt bin. In dieser Zeit habe ich ein fantastisches erstes Kapitel in meinem Leben gehabt", schrieb Wozniacki auf Instagram.