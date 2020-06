Thiem unterliegt in Paris Wawrinka

Nichts wurde es mit einer Wiederholung des Wunders: Dominic Thiem unterlag in der zweiten Runde von Paris-Bercy dem Schweizer Stanislas Wawrinka 4:6, 6:7. In Madrid hatte der Niederösterreicher im Frühjahr noch in drei Sätzen gewonnen – gegen den zu diesem Zeitpunkt besten Spieler der Saison. Von diesem Glanz war am Mittwoch wenig zu sehen, beide leisteten sich viele Fehler.

Für den 21-jährigen Thiem ist die Saison damit beendet. Eine überaus erfolgreiche Saison: Von Platz 139 bis auf Rang 36 kletterte er in nur acht Monaten, dem Bresnik-Schützling gelang heuer der Durchbruch. Für die Sportlerwahl am Donnerstag ist er dennoch in keiner Kategorie nominiert.

Für Thiem geht es nächste Woche zum Bundesheer nach Zwölfaxing, danach ins "Thiem-Camp" nach Teneriffa, wo sich Österreichs Nummer eins auf die nächste Saison vorbereiten wird.