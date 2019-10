Dominic Thiem startet mit klarem Sieg ins Peking-Turnier

Dominic Thiem ist mit einem souveränen Sieg in das ATP-500-Turnier in Peking gestartet. Österreichs Tennis-Star bezwang am Dienstag den Franzosen Richard Gasquet mit 6:4 und 6:1. Es war der erste Karriere-Sieg des 25-Jährigen über Gasquet und beim dritten Antreten auch sein erster bei diesem Turnier.

Der nächste Gegner von Thiem, der in Peking topgesetzt ist, ist im Achtelfinale der Chinese Zhang Zhizhen, der dank einer Wild Card ausgestattet ist.