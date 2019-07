Barbara Haas wie erwartet in erster Jürmala-Runde out

Für Österreichs aktuell beste Tennis-Spielerin ist am Mittwoch erwartungsgemäß in der ersten Runde des WTA-Turniers in Jürmala ausgeschieden. Barbara Haas unterlag der als Nummer 6 gesetzten Russin Anastasia Potapowa in knapp 70 Minuten glatt mit 2:6,3:6.

Die 23-jährige Oberösterreicherin, aktuell Nummer 164 im WTA-Ranking, hatte sich auch vergangene Woche in Lausanne qualifiziert, war dann aber in der ersten Runde knapp in drei Sätzen an der Australierin Samantha Stosur gescheitert.