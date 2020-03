Tennis-Ass Dominic Thiem: Es gibt jetzt viel wichtigere Dinge

Österreichs Tennis-Superstar nahm nun erstmals Stellung zu der langen Pause bis 7. Juni. "Klarerweise gibt es jetzt viel wichtigere Dinge in unserem Leben", sagt der Niederösterreicher, der am Mittwoch von der langen Pause bis 7. Juni erfuhr. "Wir müssen alle unseren Beitrag leisten."

Im Moment trainiert Thiem nicht, versucht sich aber zuhause ein bisschen fit zu halten. "Trotz allem sind das sehr einschneidende Maßnahmen für alle Spieler, doch damit müssen wir umgehen. Es ist ein Schicksal, das wir Tennisprofis mit der ganzen Sportwelt teilen."

Freilich, wüsste auch der 26-Jährige gerne, wie es weitergeht. "Das ist für keinen lustig. Aber insofern haben wir jetzt aber einmal ein Zieldatum und ich werde in nächster Zeit beginnen, mich auf Rasen vorzubereiten." Denn am 8. Juni startet die Rasensaison mit dem Höhepunkt Wimbledon, das Gras-Spektakel soll am 29. Juni starten.