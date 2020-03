Chaos und Kritik: Spieler überrascht von French-Open-Verlegung

Was erregt die Gemüter im Tennis-Zirkus? „Mit einer Absage der French Open war zu rechnen, man hätte vorab auch die Spieler und Spielerinnen über die Verlegung informieren müssen“, sagt Ex-Profi Alexander Antonitsch. Auch Dominic Thiem, in den beiden vergangenen Jahren in Paris jeweils erst im Finale von Sandplatz-König Rafael Nadal besiegt, wusste nichts von einer Verschiebung.

Verläuft alles wie geplant, würden die French Open eine Woche nach dem Finale der US Open über die Bühne gehen, die auf Hartplatz gespielt werden. Auch in New York überlegt man aber noch eine Verlegung. Eine Woche Pause zwischen zwei Grand-Slam-Turnieren? Ähnliches gab es noch vor ein paar Jahren, als zwischen den French Open und Wimbledon nur zwei Wochen lagen. Mittlerweile sind es deren drei.

Vorausgesetzt, es wird gespielt. Noch stehen die nächsten geplanten Turniere im Kalender, in München und Estoril soll es jeweils am 27. April weitergehen. Auch die großen Sandplatz-Events in Madrid (ab 3. Mai) und Rom (10. Mai) sind noch nicht abgesagt. Zumindest offiziell nicht.