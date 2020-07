11 Tennis-Turniere in China gestrichen, US-Open-Entscheidung im Juli

Was ist mit den US Open?

Die Szene wartet weiterhin auf eine Entscheidung über die Abhaltung der ab 31. August angesetzten US Open sowie in der Woche davor des in die Millionen-Metropole verlegten Masters-1000-Turniers von Cincinnati. Nachdem die Bekanntgabe bis 15. Juli nicht gehalten hatte, hat Herwig Straka als Mitglied des dreiköpfigen ATP-Board of Directors nun einen konkreteren und offenbar fixen Zeithorizont.

"Es gibt eine Verzögerung, aber wir werden bis Ende Juli definitiv Bescheid wissen. Bis dahin werden sich die US Open entscheiden", verdeutlichte der Steirer im APA-Gespräch. Für den von ihm gemanagten Dominic Thiem habe die China-Entscheidung keine unmittelbaren Auswirkungen. "China war nie so auf dem Radar bei Dominic." Auch der 26-jährige Weltranglisten-Dritte wartet vorerst primär auf die Info aus New York, seine Fixpunkte sonst sind die French und das Erste Bank Open.