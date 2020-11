Ein Olympiasieger wagt sich ins Dschungelcamp

Er hat vier olympische Goldmedaillen, war mehrmals Welt- und Europameister und wurde von der Queen geadelt. Nun will Mo Farah den nächsten Titel holen - als „Dschungelkönig“. Der Langstreckenläufer nimmt an der neuen Staffel der britischen Version von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ („I'm a celebrity, get me out of here!“) teil, die am Sonntag beim Sender ITV startet. Dafür riskiert Farah sogar seine Teilnahme an den Olympischen Spielen.

„Ich weiß, dass viele Leute überrascht sein werden, weil sie das nicht von mir erwartet hätten“, sagte der 37-Jährige anlässlich seiner Vorstellung beim Sender ITV. „Mit mir verbinden sie Laufen und Siegen, aber sonst nichts.“ Farah begründete seine Teilnahme mit Worten, wie sie Kandidaten oft sagen: „Ich möchte mich selbst herausfordern und sehen, wozu ich in der Lage bin.“