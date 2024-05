Teamplayer im Einzelsport: Läufer Sebastian Frey mit Ziel Paris

Der Weg dorthin geht über das Zeitlimit oder über die Weltrangliste (Top-42). Die nächsten Chancen hat der 21-jährige 5.000-Meter-Spezialist im deutschen Rehlingen am 19. Mai, eine Woche später bei den Balkanmeisterschaften und am 22. Juni bei der „On-Track-Night“ in Wien.

Von seinem Team, das aus unterschiedlichen Nationalitäten und Spezialdisziplinen zusammengestellt ist, profitiere er in der Vorbereitung sehr, gibt der Wiener zu. „Wir leben dort gemeinsam und können uns super austauschen“, sagt er im KURIER-SportTalk. Der Laufsport sei noch „extrem unterentwickelt“, was Wissenschaft und Teamwork betrifft. „Da kann sicher noch extrem viel rausgeholt werden“, glaubt Frey.

Trompete und Sport

Zum Laufsport kam Frey einst über Kinder-Läufe in der Volksschulzeit, seine Lehrerin empfahl ihm damals ein Sportgymnasium, was er sich zu Herzen nahm. Als er mit 12 Jahren beim Wachaumarathon den Juniorlauf gewinnen konnte, wurde er „entdeckt“ und zum Training eingeladen.

Dass seine Familie eigentlich gar keinen sportlichen Background hat, war für den Läufer kein Hindernis. Doch seine andere Leidenschaft konkurrierte anfangs mit dem Sport: Weil er aus einer musikalischen Familie kommt, begann er früh mit dem Trompete-Spielen. „Ich übe jetzt nicht mehr so fleißig wie früher, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe und auch meine Kollegen nicht stören will. Das wäre schon nervig, wenn ich zwei Stunden am Tag üben würde.“