Professionalisierung in der Leichtathletik: Wenn Laufen zur Formel 1 wird

Als Einzelsportler im Team

In Europa startete die Schweizer Sportfirma "On" mit ihrem "On Athletic Club" 2022. Mit dabei ist auch der 21-jährige Wiener Sebastian Frey. „Der Plan ist es, von Oktober bis April in Südafrika auf ca. 2.000 Metern Höhe zu trainieren, von April bis September in St. Moritz auf 1.800 Metern“, erzählt er. In einem Team von rund einem Dutzend Athleten trainiert es sich auch als Einzelsportler besser. Man treibe sich gegenseitig an, im Training könne er von den anderen profitieren, erzählt er.

Das Team wird vom langjährigen deutschen Bundestrainer Thomas Dreißigacker geführt. Die Athleten werden rundum betreut – von Physiotherapie über Mentaltraining bis hin zu Ernährungsberatung, finanziellen Tipps und Versicherungen, erklärt Athletenmanager Niklas Bühner im KURIER-Gespräch.