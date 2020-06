Tamira Paszek verpasst Olympia

Endlich war sie in Hochform, endlich konnte Tamira Paszek, Österreichs beste Tennisspielerin, ihre Begabung zeigen. Wenige Tage nach ihrem größten Turniersieg, errungen in Eastbourne, wurde sie von Wolke sieben wieder heruntergeholt. Die 21-jährige Dornbirnerin, die vom Ranking her (Platz 37) locker qualifiziert gewesen wäre, darf aller Voraussicht nach wieder nicht zu den Olympischen Spielen. 2008 legte sich das ÖOC quer, dieses Mal ist der Internationale Tennisverband (ITF) der Spielverderber.

Grund: Die Vorarlbergerin hat in den letzten zwei Jahren nicht an zwei Fed-Cup-Länderkämpfen teilgenommen, wie es vorgeschrieben ist. Paszek spielte nur im Februar in der Europa-Afrika-Zone in Israel.

Kurios die Vorgeschichte. 1. Februar: Ronnie Leitgeb, Paszeks Manager und heutiger Präsident des Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV), erzählte im KURIER-Gespräch: "Wir haben uns mit der ITF auf eine Ausnahmeregelung geeinigt." 7. Mai: Vorarlbergs Vizepräsident Michael Rauth verkündete, dass Paszek eine Ausnahmegenehmigung der ITF schon erhalten habe. Dies wurde wurde allerdings gleich am nächsten Tag vom ÖTV dementiert. "Wir werden aber alle Hebel in Bewegung setzen, damit es doch noch klappt", sagte ÖTV-Generalsekretär Peter Teuschl." Am Dienstag spielte Paszek in Wimbledon. Aber nur vier Games, dann wurde die Partie gegen die Ranglisten-Siebente Caroline Wozniacki wegen Regens beim Stand von 2:2 abgebrochen.