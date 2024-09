Stürmerkrise in Österreich: Woran es kränkelt statt kranklt

Hans Krankl litt zuletzt als urlaubender Sky-Experte von seinem Zweitwohnsitz Jesolo aus bei Rapid-TV-Spielen mit, „wie der arme Burgi absammeln geht“

Absammeln?

Zur Erklärung für alle, die so wie vielleicht auch der deutsche Rapid-Trainer Robert Klauß und der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick mit dem Alt-Wiener-Kicker-Ausdruck nix anfangen können: Damit meint Johann K., dass Guido Burgstaller in der generischen Spielhälfte, mit einem Ballfehler der Verteidiger spekulierend, unaufhörlich hin und her hetzt. Und dabei Kraft vergeudet, die ihm dann möglicherweise beim Abschluss im Strafraum fehlt.