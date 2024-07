Wiener Fußball im Aufschwung: Totgesagte leben länger

Inzwischen haben im Bezirk der legendären Naturarena nicht weniger als 27 Heurigen zugesperrt. Die Vienna aber existiert immer noch. Obwohl ihr x-mal ein Schicksal (=Auflösung) à la Wacker und WAC prophezeit worden war.

1965 stieg die Vienna erstmals ab. Später schienen die Blau-Gelben rosigere Zeiten entgegenzusehen. Als sogar WM-Schützenkönig Mario Kempes für Vienna stürmte.

1989 gelang letztmals die Qualifikation für einen internationalen Bewerb, 1997 der Einzug ins ÖFB-Cupfinale (1:2 gegen Sturm). Danach folgte nicht nur auf dem Spielersektor sondern auch an der Vereinsspitze ein dubioses Kommen und Gehen. Präsidenten wurde nachgesagt, sich mehr für die einzigartige Liegenschaft Hohe Warte im Nobelbezirk als für das Abschneiden des Klubs interessiert zu haben.

2017 schlitterte die Vienna endgültig in den Konkurs, der sportlich die Versetzung in die fünfte Leistungsstufe bedeutete. Da erbarmte sich die Uniqa des ältesten Fußballklubs und wurde für Vienna zur Überlebensversicherung. Nach einem Durchmarsch (plus der Hilfe etlicher Kleinsponsoren) darf in der Jubiläumssaison sogar vom ersten Platz in der Bundesliga geträumt werden.