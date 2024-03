Lauf-Ass Gogl-Walli stürmt mit österreichischem Rekord ins WM-Halbfinale

Die Oberösterreicherin Susanne Gogl-Walli hat bei der Hallen-WM über 400 Meter mit neuem österreichischen Rekord von 51,43 Sekunden im Vorlauf souverän das Halbfinale erreicht. Die 27-Jährige war in Glasgow als Zweite ihres Heats zwölf Hundertstel langsamer als die Niederländerin Lieke Klaver . Als auch insgesamt Zweitplatzierte der Vorrunde blieb sie satte drei Zehntelsekunden unter ihrer eigenen ÖLV-Bestmarke aus dem Vorjahr.

Weltrekordlerin Femke Bol (NED) begnügte sich in bei ihrem Vorlaufsieg mit 52,00 Sekunden. Das Halbfinale der besten zwölf ist am Freitagabend (21.50 Uhr) angesetzt. Der Endlauf steigt am Samstag.