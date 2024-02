Die heißeste Tennis-Aktie: Ein Name, den man sich merken muss

Er hat schon im Vorjahr angeklopft, mit dem Finaleinzug beim topbesetzten ATP-Turnier in Doha hat Jakub Mensik nun endlich das Tor zu den Großen geöffnet. Und ist am Montag erstmals in die Top 100 eingezogen. Im Gegensatz zum ebenfalls 18-jährigen Vorarlberger Joel Schwärzler ist der Tscheche längst auf der Profi-Tour angekommen.

Mensik schlug in Katar einige Topmänner. Zu Beginn des 250er-Turniers schaltete der 18-Jährige in der zweiten Runde den Briten Andy Murray in einer Drei-Satz-Schlacht 7:6 (6), 6:7 (3) und 7:6 (4) aus. Mit weiteren Erfolgen über Superstar Andrej Rublew und Gaël Monfils sorgte der Teenager von der Tennis-Hochburg Prostejow für weitere große Überraschungen, ehe er sich im Endspiel dem Russen Karen Chatschanow geschlagen geben musste. Am Montag zog Mensik erstmals in die Top 100 ein, wird auf Rang 87 geführt.

Joel Schwärzler führt die ITF-Junioren-Weltrangliste vor João Fonseca an. Während Schwärzler bereits 18 wurde, ist der Brasilianer bis August noch 17. In der Vorwoche stand er beim 500er-Event von Rio im Viertelfinale. Der mit Abstand beste 17-Jährige in der ATP-Rangliste steht zumindest auf dem Sprung in die Top 300. Schwärzler wird ebenfalls seinen Weg machen, steigt heuer auf die Profi-Tour um. Derzeit wird er noch auf Rang 1.111 geführt.