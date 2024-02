Tennis-Legende Connors pusht Thiem: "Er hat immer noch seinen Ruf"

US-Tennis-Legende Jimmy Connors hat sich in seinem Podcast, den er gemeinsam mit seinem Sohn Brett Connors veröffentlicht, zur Karriere von Dominic Thiem geäußert. Der mit 109 Turniersiegen auf der Tour immer noch erfolgreichste Spieler in dieser Statistik empfiehlt dem 30-jährigen Niederösterreicher den Blick auf die "big three".