Leichtathletik-EM: Gogl-Walli läuft über 400 m ins Halbfinale

Susanne Gogl-Walli zog bei der EM in Birmingham in das Halbfinale ein. In den Vorläufen der Nicht-Vorqualifizierten über 400 m kam die 30-Jährige in 52,12 an die elfte Stelle. 13 stiegen auf, elf waren gesetzt. „Ich habe definitiv das Maximum rausgeholt. Es war für mich ein runder Lauf, es war die schnellste Zeit seit Februar. Es ist eine coole Sache, dass ich im Semifinale bin“, sagte Gogl-Walli, die EM-Siebente von 2024.

Natürlich wäre sie gern in Bestleistungsform zum Großereignis gefahren. „Das war aufgrund der Verletzungen in den letzten Monaten nicht möglich. Wir haben nicht so trainieren können, wie wir wollten. Die Wade ist gut ausgeheilt, das Problem zuletzt war der Hamstring“, sprach sie die Oberschenkelmuskulatur an.