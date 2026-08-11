Leichtathletik-EM: Drama und Überraschung beim 100-Meter-Sprint
Drama im Finale über 100 m der Herren: Der Top-Favorit Lamont Marcell Jacobs musste seinen Lauf bei der Leichtathletik-EM im englischen Birmingham nach etwa der Hälfte der Strecke abstellen. Der Italiener joggte anschließend ins Ziel und humpelte sichtlich unter Schmerzen über die Laufbahn.
Leichtathletik-EM: Überraschungssieger über 100 Meter
Der 31-jährige Jacobs, der im Vorfeld als großer Favorit gegolten hatte, musste damit seine Goldhoffnungen vorzeitig begraben. Den Titel holte sich unterdessen überraschend der Brite Romell Glave in 10,09 Sekunden.
Silber ging mit Jeremiah Azu ebenfalls an Großbritannien, Bronze sicherte sich Owen Ansah aus Deutschland.
Wird Bronze für Ansah annuliert?
Wegen des Vorwurfs, eine Dopingprobe verweigert zu haben, hat die Nationale Anti Doping Agentur eine vierjährige Sperre gegen Ansah vorgeschlagen. Der 25-Jährige lehnt das ab und ist derzeit nicht suspendiert, daher darf er auch bei der EM starten. Sollte er allerdings nachträglich gesperrt werden, droht ihm die Aberkennung der vorangegangenen Ergebnisse und damit auch der Medaille.
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