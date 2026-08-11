Leichtathletik-EM: Drama und Überraschung beim 100-Meter-Sprint

Drama im Finale über 100 m der Herren: Der Top-Favorit Lamont Marcell Jacobs musste seinen Lauf bei der Leichtathletik-EM im englischen Birmingham nach etwa der Hälfte der Strecke abstellen. Der Italiener joggte anschließend ins Ziel und humpelte sichtlich unter Schmerzen über die Laufbahn.

Leichtathletik-EM: Überraschungssieger über 100 Meter Der 31-jährige Jacobs, der im Vorfeld als großer Favorit gegolten hatte, musste damit seine Goldhoffnungen vorzeitig begraben. Den Titel holte sich unterdessen überraschend der Brite Romell Glave in 10,09 Sekunden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Andrew Boyers Drama für Jacobs: Der Top-Favorit humpelte von der Laufbahn.

Silber ging mit Jeremiah Azu ebenfalls an Großbritannien, Bronze sicherte sich Owen Ansah aus Deutschland.