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Sport

Leichtathletik-EM: Drama und Überraschung beim 100-Meter-Sprint

Romell Glave holte Gold bei der Leichtathletik-EM über 100 Meter. Der Weg für den Briten wurde frei nachdem sich Top-Favorit Jacobs während des Laufes verletzte.
11.08.2026, 23:10

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European Athletics Championships

Drama im Finale über 100 m der Herren: Der Top-Favorit Lamont Marcell Jacobs musste seinen Lauf bei der Leichtathletik-EM im englischen Birmingham nach etwa der Hälfte der Strecke abstellen. Der Italiener joggte anschließend ins Ziel und humpelte sichtlich unter Schmerzen über die Laufbahn.

Zweiter EM-Tag: Erster Österreicher steht im Finale

Leichtathletik-EM: Überraschungssieger über 100 Meter

Der 31-jährige Jacobs, der im Vorfeld als großer Favorit gegolten hatte, musste damit seine Goldhoffnungen vorzeitig begraben. Den Titel holte sich unterdessen überraschend der Brite Romell Glave in 10,09 Sekunden.

European Athletics Championships

Drama für Jacobs: Der Top-Favorit humpelte von der Laufbahn.

Silber ging mit Jeremiah Azu ebenfalls an Großbritannien, Bronze sicherte sich Owen Ansah aus Deutschland.

Heimsieg für Amy Hunt: Britin sprintete über 100 Meter zu EM-Gold

Wird Bronze für Ansah annuliert?

Wegen des Vorwurfs, eine Dopingprobe verweigert zu haben, hat die Nationale Anti Doping Agentur eine vierjährige Sperre gegen Ansah vorgeschlagen. Der 25-Jährige lehnt das ab und ist derzeit nicht suspendiert, daher darf er auch bei der EM starten. Sollte er allerdings nachträglich gesperrt werden, droht ihm die Aberkennung der vorangegangenen Ergebnisse und damit auch der Medaille.

Leichtathletik
Agenturen, pres  | 

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