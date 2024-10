Nach Biss-Attacke: 8 Spiele Sperre für England-Profi

Mit einer Biss-Attacke an Giorgio Chiellini sorgte Luis Suarez bei der WM 2014 für den negativen Höhepunkt des Turniers. Über zehn Jahre später kam es jetzt in der EFL Championship, der zweithöchsten Spielklasse Englands im Lancashire-Derby zwischen Preston North End und den Blackburn Rovers , zu einer ähnlichen Szene.

Nachdem Blackburns Owen Beck wegen eines Tritts gegen Preston-Profi Duane Holmes die rote Karte sah, eilte Milutin Osmajic seinen am Boden liegenden Teamkollegen zur Hilfe. Der Montenegriner packte Beck von hinten und biss ihm in den Nacken .

Obowhl Beck dem Schiedsrichtergespann den Biss-Abdruck zeigte und immer wieder mitteilte "Ich wurde gebissen", sah Osmajic nur die gelbe Karte. Blackburn-Coach John Eustace bestätigte in einem Interview nach dem Spiel den Vorfall und wies auf einen großen Biss-Abdruck an Becks Nacken hin.

Acht Spiele Sperre und Geldstrafe

Am Freitag wurde dann das Urteil bekannt. "Der Stürmer hat zugegeben, dass er in der 87. Minute eine Gewalttat begangen hat, indem er einen Gegner gebissen hat", teilte die FA mit. Osmajic wird für acht Spiele gesperrt und muss zudem eine Geldstrafe von knapp 18.000 Euro zahlen. "Eine unabhängige Disziplinarkommission verhängte die Strafe nach einer Anhörung. Die schriftlichen Begründungen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht", so die FA in ihrer Urteilsverkündung weiter.