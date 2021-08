Sturzpech für den Mann in Rot bei der Vuelta, Philipsen siegt

Rein Taaramäe hatte sich schön langsam an das Rote Trikot des Führenden bei der Spanien-Rundfahrt gewöhnt: Am Dienstag ließ er sich auch nicht durch einen Sturz kurz vor dem Ziel aus dem Konzept bringen, und auch am Mittwoch konnte der 34-jährige Este vom französischen Team Intermarché-Wanty-Gobert das phänomenale Comeback im Herbst seiner Karriere auskosten.

Anders als am Montag, als die Favoriten auf den Gesamtsieg den Ausreißern um Taaramäe zu viel Vorsprung gelassen hatten (worauf sich dieser Tagessieg und Rot holte), blieb die Situation auf den 184,4 Kilometern von Tarancón nach Albacete stets unter Kontrolle.

Dem spanischen Flucht-Trio ging auf den schier endlosen Geraden in der baumlosen Landschaft von La Mancha in Gegen- und Seitenwind nach und nach die Kraft aus. 35 Kilometer vor dem Ziel konnte Pelay Sánchez (Burgos-BH) nicht mehr Schritt halten, sieben Kilometer später musste auch Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) die Beine hochnehmen. Nun war noch Oier Lazkano (Caja Rural) als Solist an der Spitze und begann zu leiden, 15,7 Kilometer vor dem Ziel war auch er eingeholt.