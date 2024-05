Cup-Triumph gegen Rapid: Was Sturm-Trainer Ilzer so erfolgreich macht

Ilzer studierte ein paar Jahre Sportwissenschaft und nahm so auch ein Stück Wissenschaft in seinen Brotberuf mit. Was auf dem Platz passiert, lernte Ilzer auch bei Jupp Heynckes oder Arsene Wenger, wo er hospitieren durfte. Der Erfolg war ein ständiger Begleiter, ob in Hartberg oder beim WAC. Sieht man vielleicht von seinem einjährigen Intermezzo bei der Austria ab, die er freiwillig verließ, um in seine Steiermark zu Sturm zurückzukehren.