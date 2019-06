Streit um Hormonwerte: Semenya will in Stanford antreten

Mitten im Streit um Hormonwerte mit dem Leichtathletik-Weltverband IAAF will Doppel-Olympiasiegerin Caster Semenya zu einem 800-Meter-Rennen antreten. Die Südafrikanerin soll beim Diamond-League-Meeting am 30. Juni in Stanford/ Kalifornien statt wie geplant die 3.000 Meter wieder die doppelte Stadionrunde laufen. Dies bestätigte Meeting-Direktor Tom Jordan der Deutschen Presse-Agentur.

Im Streit um erhöhte Hormonwerte hatte Semenya am 31. Mai einen Teilerfolg errungen. Das Schweizerische Bundesgericht setzte die Regel der IAAF vorübergehend außer Kraft, in der Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen festgesetzt wurden. Damit darf die 28-Jährige bis auf weiteres auch wieder auf Strecken zwischen 400 Metern und einer Meile antreten. Stanford wird ihr erstes Rennen über 800 Meter seit Doha am 3. Mai. Auf ihrer Lieblingsstrecke ist sie seit 2015 ungeschlagen.