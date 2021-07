Stigger musste beim Mountainbike-Bewerb aufgeben

Die Tirolerin Laura Stigger hat am Dienstag den Cross-Country-Mountainbike-Bewerb bei den Olympischen Spielen auf dem selektiven Rundkurs in Izu aufgeben müssen. Die 20-jährige Ötztalerin passierte zu Beginn von Runde drei nicht mehr den Start/Zielbereich und war völlig erschöpft. Zu Rennbeginn zeigte sich Stigger an der Spitze, musste dann aber bald zahlreiche Konkurrentinnen vorbeiziehen lassen.