Seit Jahrzehnten gibt es die Diskussion um die drei Dachverbände Sportunion, ASKÖ und ASVÖ. Braucht es die wirklich?

Die flächendeckende Versorgung Österreichs mit 15.000 Sportvereinen ist etwas, worum uns viele Länder Europas beneiden. Darauf kann man stolz sein. Wichtig ist es jetzt, hundert Prozent aller Vereine durch die Krise zu bekommen. Gerade jetzt macht es sich bezahlt, dass sich drei Verbände die Betreuung dieser 15.000 Vereine aufteilen, diese österreichweit sicherstellen können und die Interessen der Sportvereine gegenüber der Politik gemeinsam kraftvoll vertreten. In der Idee, was wir für die Gesellschaft leisten wollen, sind wir uns ohnedies sehr ähnlich. In der Arbeitsweise und im Zugang zum Ziel sind wir unterschiedlich, wie die Gesellschaft auch. Und es fragt in Wien auch niemand, warum es Rapid und Austria gibt.