Sportlerwahl: Zehn Namen für die beiden "Nikis"

Seit 1949 werden Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres von der Sportjournalistenvereinigung gewählt, mit bereits fünf Siegen ist Titelverteidiger Marcel Hirscher der Rekordgewinner. Und so wie sportlich könnte der zurückgetretene achtfache Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger und Weltmeister auch am Donnerstag in der Wiener Marx-Halle (20.15 Uhr/live ORF 1) ein (zumindest vorläufig) letztes Mal für eine Bestmarke sorgen.

Neben Bernd Wiesberger hat der 30-jährige Salzburger freilich noch weitere Konkurrenz im Ringen um den „Niki“. So etwa Basketballer Jakob Pöltl, der mit San Antonio in der besten Liga der Welt Erfolge sammelt. Am Montag siegten die Spurs mit dem 24-Jährigen nach 4:23-Rückstand und 105:86-Vorsprung mit 113:110 gegen Portland.