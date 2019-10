Sportlerwahl: Plötzlich hat Marcel Hirscher starke Konkurrenz

Mag alles stimmen. Gut möglich auch, dass Marcel Hirscher zum sechsten Mal die Auszeichnungen mit nach Hause nimmt. Ein Sonderpreis für den zurückgetretenen Ski-Giganten ist nicht vorgesehen. Dennoch hat der Salzburger so starke Konkurrenz wie noch nie – und das ausgerechnet aus dem Lager der Sommersportler.

Rechtzeitig zum Start der Wahl am Montag hat sich beispielsweise eine Sportart ins Rampenlicht gespielt, mit der die Österreicher seit jeher etwas fremdeln: Golf. Sowohl Sepp Straka (Vierter auf der US-PGA-Tour in Houston) als auch Matthias Schwab und Bernd Wiesberger mit den Spitzenplätzen vier und eins auf der European Tour in Rom haben am Sonntag ihr jeweils höchstes Preisgeld eingespielt.