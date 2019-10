Motivierter Thiem: Mit breiter Brust zum Heimspiel

In der Stadthalle wird Wolfgang Thiem auf jeden Fall dabei sein. Zwar fehlen die großen Drei Novak Djokovic, Rafael Nadal (er wird Anfang November wieder zur Nummer eins) und Roger Federer, doch sonst ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Auch Daniil Medwedew ist dabei, wird topgesetzt sein. In Schanghai setzte der 23-jährige Russe seinen Erfolgslauf fort und besiegte im Semifinale den Djokovic-Bezwinger Stefanos Tsitsipas 7:6 und 7:5. Mit dem 23-Jährigen, Schanghai-Halbfinalist Berrettini und dem Bulgaren Grigor Dimitrow kommen drei Halbfinalisten der US Open nach Wien. Vielleicht kommt auch Andy Murray, der Sieger von 2014 und 2016 ist in Wien noch unbesiegt. Allerdings wird der Schotte demnächst zum dritten Mal Vater, „im Prinzip würde er gerne spielen“, sagt Turnierboss Herwig Straka.

Thiem hat sich einiges vorgenommen. „Es wäre toll, wenn ich das Double holen könnte.“ Im Sommer holte der Niederösterreicher in Kitzbühel seinen ersten „Heimsieg“.