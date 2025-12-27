Feuer am Dach und ein Biss unter der Gürtellinie: Das schräge Sportjahr 2025

Teil 1 lesen Sie auf www.kurier.at/sport 51 FIFA-Präsident Gianni Infantino zeichnet US-Präsident Donald Trump mit einem Friedenspreis aus. 52 Alexander Shevchenko (KAZ) schlägt beim ATP-Tennisturnier in Delray Beach (USA) gegen Michael Mmoh auf den Satzgewinn auf.

53 Der Schläger des Kasachen Alexander Shevchenko bricht beim Aufschlag in Stücke. 54 Rapid trifft in der Conference League auf die namhaften Gegner Omonia Nikosia, Lech Posen, Zrinjski Mostar, Raków Częstochowa, CS Craiova und Fiorentina. 55 Rapid beendet die Gruppenphase der Conference League mit einem Punkt als Stockletzter. 56 Das Lincoln Red Imps FC Soccer Team aus Gibraltar (34.500 Einwohner) holt in der Conference League 7 Punkte.

57 Tennis-Rüpel Daniil Medvedev zuckt bei seiner Erstrundenniederlage bei den US-Open aus und erhält eine Geldstrafe in Höhe von 42.500 US-Dollar. 58 Beim Fußballmatch Zell am Ziller – Weerberg (Gebietsliga Ost) hat der Schiedsrichter kurz nach der Pause genug, setzt sich ins Auto und fährt davon.

59 Beim Autorennen Road to Le Mans schlägt Gino-Generoso Forgione (SUI) nach einem Unfall mit Fäusten und Füßen auf den Boliden seines Rivalen Josep Comadira ein. 60 Beim norwegischen Fußball-Erstligisten Bryne FK ist eine komplette Tribünenseite für Traktoren reserviert.

61 Der 9-fache finnische Fußballmeister Haka Valkeakoski steigt aus der höchsten Liga ab. 62 Drei jugendliche Fans von Haka Valkeakoski zünden aus Frust über den Abstieg die Haupttribüne des Stadions an. 63 Jammie Booker gewinnt bei den Official Strongman Games World Championships 2025 und darf sich stärkste Frau der Welt nennen.

64 Jammie Booker wird der Titel „stärkste Frau der Welt“ aberkannt, weil sie als Mann auf die Welt gekommen ist. 65 Der Iran qualifiziert sich für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. 66 Die US-Behörden lassen die iranische Delegation nicht zur Gruppen-Auslosung einreisen.

67Beim Fußballspiel Norrköping – Örgryte werfen die Fans so viele Bengalische Feuer auf das Spielfeld, dass der Rasen zu brennen beginnt. 68 Darwin Nunez wechselt vom FC Liverpool zu Al Hilal in die saudische Premiere League. 69 Darwin Nunez kennt seinen neuen Klub noch nicht und schreibt auf dem Instagram-Account von Al Nassr, dass er sich auf seine neuen Teamkollegen freut. 70 Isack Hadjar (Racing Bulls) erreicht beim Formel-1-Grand-Prix in Zandvoort den dritten Platz und steht erstmals auf dem Podium.

Formel-1-Pilot Isack Hadjar durfte sich nicht lange über seine erste Trophäe freuen

71 Isack Hadjar zerstört bereits bei der Siegerehrung seinen Pokal.

72 Football-Star Desmond Watson, Defensive Tackle von NFL-Klub Tampa Bay Buccaneers, wird entlassen, weil er mit 204 Kilo zu schwer ist. 73 Oliver Tarvet (ENG), die Nummer 733 der Weltrangliste, besiegt in der 1. Runde von Wimbledon Leandro Riedi und erhält dafür 135.000 Euro Preisgeld. 74 Oliver Tarvet darf sich nur einen Bruchteil des Preisgeldes behalten, weil die University of San Diego, bei der er studiert, im Jahr nur Preisgelder in Höhe von 8.500 Euro erlaubt. 75 Im um 31 Millionen Euro umgebauten Eiskanal von Igls weigern sich die Skeletonpiloten zu starten, weil sie die neue Zielkurve vor riesige Probleme stellt.

76 Bremen-Kapitän Marco Friedl tauscht nach dem 1:4 gegen Frankfurt das Leibchen mit einem Gegenspieler.

77 Bremen-Kapitän Marco Friedl wird nach der 1:4-Niederlage für einen Frankfurter gehalten und im Liveinterview gefragt, ob er sich über den Sieg freue. 78 Der WAC gewinnt gegen Hartberg den ÖFB-Cup und bejubelt den ersten Titel der Klubgeschichte.

79 Fans des WAC feiern den ÖFB-Cupsieg ausgelassen im eigenen Stadion und zünden das Dach an. 80 Die brasilianische Volleyballerin Nayara Ferreira wechselt nach zahlreichen Stationen in Europa zum albanischen Erstligisten Klub Volejboll Dinamo. 81Liga-Konkurrenten von Dinamo glauben nicht, dass die brasilianische Volleyballerin Nayara Ferreira eine Frau ist. 82 Albaniens Volleyball-Verband sperrt die Brasilianerin Nayara Ferreira.

83 Im Indischen Super-Cup-Match Goa – Mumbai City wird Goa-Kapitän Iker Guarrotxena vom Schiedsrichter vor dem Spiel aufgefordert, seine blaue Unterhose gegen eine weiße zu tauschen. 84 Goa-Kapitän Iker Guarrotxena weigert sich, seine blaue Unterhose auszuziehen und sieht noch vor dem Anpfiff die Rote Karte. 85 Tony Downer (67) hat eine künstliche Hüfte und ist beim ATP-500er-Turnier in Dallas als Balljunge im Einsatz.

86 Fußball-Schiedsrichter Stefan Kähler kontrolliert vor dem Amateurmatch FC Taxi II – Rot-Weiß München die Spielerpässe. 87 Während der Kontrolle der Spielerpässe beißt das Kind eines Spielers von FC Taxi II Schiedsrichter Stefan Kähler in den linken Hoden. 88 Schiedsrichter Stefan Kähler bricht das Amateurmatch FC Taxi II – Rot-Weiß München noch vor dem Anpfiff ab.

89 Manchester-City-Star Erling Haaland gibt bei einem Fotoshooting dem Klubmaskottchen Moonbeam liebevoll zwei Klapse auf den Hinterkopf und wird wegen Körperverletzung angezeigt. 90 In Bulgariens oberster Fußballliga wird vor der Partie Arda Kardschali – Lewski Sofia eine Schweigeminute für Ex-Spieler Petko Gantschew abgehalten. 91 Der totgeschwiegene Petko Gantschew sitzt daheim im Wohnzimmer und erfreut sich bester Gesundheit.

92 Beim Erstrundenspiel des Tennisturniers in Rouen fordert die Britin Harriet Dart ihre französische Gegnerin Lois Boisson auf, doch bitte ein Deo zu verwenden. 93 Das Fußballmatch Aschau – Alpbach (Bezirksliga Ost) kann nicht angepfiffen werden, weil der Schiedsrichter statt nach Aschau im Zillertal nach Aschau am Chiemsee in Bayern reist.

94 Beim Radrennen Paris – Roubaix wirft ein Fan Leader Mathieu van der Pool eine volle Wasserflasche ins Gesicht. 95 Rallye-Pilot Adrien Fourmaux (FRA) muss 10.000 Euro Strafe zahlen, weil er beim WM-Lauf in Schweden im Auto lautstark flucht.