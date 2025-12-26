Teil 2 lesen Sie ab 27. Jänner auf www.kurier.at/sport 1 Im Eiskanal von Igls muss der Auslauf verlängert werden, damit die Bobs rechtzeitig zum Stillstand kommen. 2 Von seinen ersten 330 Tagen im Amt verbringt US-Präsident Donald Trump 79 auf dem Golfplatz.

3 Skispringer Jan Hörl erhält für seinen Quali-Sieg in Garmisch 3.000 Franken.

4 Skispringerin Selina Freitag erhält für ihren Quali-Sieg in Garmisch ein Duschgel, ein Shampoo und vier Handtücher. 5 Premier-League-Klub Newcastle United bestreitet eine Asien-Tournee und vergisst Verteidiger Matt Targett in Südkorea.

6 Tennis-Rüpel Daniil Medvedev zuckt bei seiner Zweitrundenniederlage bei den Australian Open aus und erhält eine Geldstrafe in Höhe von 76.000 US-Dollar. 7 Der KURIER vermeldet den Tod von Vienna-Legende Peter Webora. 8 Vienna-Legende Peter Webora meldet sich beim KURIER, dass er nicht tot ist.

9 Triathletin Imogen Simmonds (SUI) wird positiv auf das anabole Mittel Ligandrol getestet und wegen Dopings gesperrt. 10 Triathletin Imogen Simmonds erklärt, das Mittel sei durch häufigen Geschlechtsverkehr in ihren Körper gelangt. 11 Die Sperre gegen Triathletin Imogen Simmonds wird aufgehoben. 12 Den Baseball-Stars der New York Yankees ist es erstmals seit 1976 wieder erlaubt, beim Spiel einen Bart zu tragen. 13 Bei der Leichtathletik-WM in Tokio übersieht die Australierin Vanessa Wilson im Marathon die Ziellinie und läuft noch Hunderte Meter weiter.

14 Das Match Abudja – JKU FC (Tansania) wird unterbrochen, weil ein Bienenschwarm über die Kicker herfällt. 15 Biathlon-Star Julia Simon (FRA) schnappt sich die Kreditkarte ihrer Zimmerkollegin Justine Braisaz-Bouchet und kauft heimlich in großem Stil ein.

16 Der zweifache Rad-Weltmeister Julian Alaphilippe bejubelt ausgelassen den Sieg auf der 15. Etappe der Tour de France. 17 Der zweifache Rad-Weltmeister Julian Alaphilippe hat übersehen, dass vor ihm schon zwei Radprofis die Ziellinie in Carcassone überquert haben.

18 Das WM-Qualifikationsspiel Österreich – Zypern muss unterbrochen werden, weil sich im neuen Linzer Stadion im Rasen ein riesiges Loch auftut. 19 Beim Fußball-Erstligisten Bryne FK (NOR) wird Alfred Scriven als „Spieler des Spiels“ ausgezeichnet und erhält einen Geschenkkorb mit 5 Broten und 2 Fischen.

20 Beim Frauen-Basketballmatch zwischen Atlanta Dream und den Chicago Sky werfen Zuschauer haufenweise Sexspielzeug auf das Spielfeld. 21 Im Teamhotel der ÖSV-Skifahrerinnen sind während der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm keine nächtlichen Besuche gestattet. 22 ÖSV-Star Stephanie Venier bekommt in der Nacht vor dem WM-Super-G kein Auge zu und wälzt sich stundenlang im Bett herum.

23 Christian Walder, der Lebensgefährte von Stephanie Venier, schleicht sich ins ÖSV-Teamhotel und verhilft seiner Freundin zu einigen Stunden Schlaf. 24 Stephanie Venier ist im Rennen hellwach und gewinnt im Super-G die Goldmedaille.

25 Im Eiskanal von Igls wird um 31 Millionen Euro neben dem Auslauf auch noch die Zielkurve verändert, damit die Bahn spektakulärer wird. 26 Tennis-Star Coco Gauff (USA) kommt zum Erstrundenmatch bei den French Open ohne Schläger auf den Centre Court.

27 Beim norwegischen Erstligisten Bryne FK wird Torhüter Ján de Boer ausgezeichnet und erhält mehrere Paletten Eier. 28 Beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco soll Fürstin Charlene den Pokal an den zweitplatzierten Monegassen Charles Leclerc übergeben. 29 Beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco geht Fürstin Charlene mit dem Pokal zum drittplatzierten Oscar Piastri.

30 Der deutsche Skispringer Philipp Raimund startet nicht beim Skifliegen in Planica, weil er Höhenangst hat. 31 Jose Caballero, Baseball-Profi in der MLB, trifft mit seinem Klub Tampa Bay Rays auf die New York Yankees. 32 Jose Caballero wechselt mitten im Spiel von Tampa Bay Rays zu Gegner New York Yankees und verabschiedet sich am Spielfeld von seinen Teamkollegen.

33 ORF-Experte Thomas Sykora fädelt bei seiner Kamerafahrt beim Nightrace in Schladming ein. 34 Beim Rallye-WM-Lauf in Chile ist auf der Strecke ein Geisterfahrer unterwegs.

35 Die Fußballer des SV Achenkirch haben keine Ambitionen in die Hauptrunde des Tiroler Cups einzuziehen, weil das Team einen Mallorca-Urlaub geplant hat. 36 Die Fußballer des SV Achenkirch liegen im Qualifikationsspiel in Radfeld in der 88. Minute mit 4:3 voran. 37 Die Fußballer des SV Achenkirch schießen in Minute 89 und 90 zwei Eigentore und können nach Mallorca fahren.

38 Tennis-Rüpel Andrej Rublev hat beim ATP-Masters-Turnier in Paris einen Tobsuchtsanfall und zerstört das Netz. 39 Der saudische Klub Al-Nassr kommt mit Cristiano Ronaldo zum Trainingslager nach Saalfelden, weil es im Sommer im Pinzgau angenehme Temperaturen hat. 40 Der saudische Klub Al-Nassr verlässt das Trainingscamp in Saalfelden vorzeitig, weil es zu nass und zu kalt ist. 41 Hunderte Olympiamedaillen von Paris 2024 müssen wenige Monate nach den Spielen umgetauscht werden, weil sie kaputt sind.

42 Beim norwegischen Erstligisten Bryne FK wird Defensivspieler Axel Kryger ein Lamm überreicht. 43 Titelverteidiger Magnus Carlsen kommt bei der Schnellschach-WM in New York in Jeans an den Tisch. 44 Titelverteidiger Magnus Carlsen erhält wegen eines Verstoßes gegen die Kleiderordnung eine Geldstrafe in Höhe von 200 Dollar und wird zum Umziehen gebeten.

45 Titelverteidiger Magnus Carlsen weigert sich, seine Jeans auszuziehen und beendet die WM vorzeitig. 46 Beim Formel-2-Rennen in Monaco bleiben in der ersten Runde elf Rennautos liegen.