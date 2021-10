Sporthilfe-Gala: Nach Corona endlich wieder vor Zuschauern

Die Österreichische Sporthilfe ist eine Institution, die zwar in die Jahre gekommen ist, in ihrer Kernkompetenz aber stets jung geblieben ist. Vor 50 Jahren wurde der Verein gegründet, noch immer laufen Menschen mit dem Logo herum, die jung, dynamisch und vor allem topfit sind. Der 29. Oktober 1971 gilt als Geburtsstunde der Österreichischen Sporthilfe. Die Mission der Sporthilfe ist bis heute dieselbe: österreichische Nachwuchs- und Spitzensportler vorwiegend in olympischen Sportarten auf dem Weg zum Erfolg zu begleiten.