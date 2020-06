Spielberg wird zur Hochsicherheitszone

Keine Masken mehr in Supermärkten, Menschenmassen auf den Straßen, volle Gastgärten. Corona-Maßnahmen sind im österreichischen Alltag nur noch auf dem zweiten Blick zu entdecken. Der Formel-1-Auftakt in Spielberg am Sonntag wird hingegen von einer Lawine an Sicherheitsmaßnahmen flankiert.

Vor der Anreise müssen alle Teilnehmer am Rennwochenende „Fit to Attend“ erklärt werden. Dafür muss ein negativer Test auf das Coronavirus vorliegen, der nicht älter als 96 Stunden sein darf.