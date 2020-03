Spektakuläres Kletter-Video von Weltmeister Jakob Schubert

Jakob Schubert kann seinen Bewegungsdrang gerade nicht so ausleben, wie er es gerne möchte. Normalerweise lässt der dreifache Kletter-Weltmeister keine Gelegenheit ungenützt, um im Kletterzentrum Innsbruck oder in der freien Natur seine Fingerfertigkeit und Trittsicherheit unter Beweis zu stellen, doch dieser Tage beschränkt sich sein Training auf Übungen am Griffbrett und Klimmzüge im Garten.