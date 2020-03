In ist, wer drin ist: Das treiben die Sportstars in den vier Wänden

Snowboarder Benjamin Karl hat daheim in Lienz ein neues Betätigungsfeld gefunden, um sich auszutoben. Der vierfache Weltmeister ist drauf gekommen, dass es sich auch in der Küche durchaus gut und originell Kraft tanken lässt. Ob Benjamin Karl sich daheim auf Dauer Freunde macht, wenn er am Herd herumturnt ist freilich eine andere Geschichte.