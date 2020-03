Neue Challenge: Lazaro & Co. gaberln mit einer Klopapier-Rolle

In diesen Tagen ist sie in aller Munde. Die Klopapierrolle erwarb mit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie eine Ausnahmestellung in der Gesellschaft. Begehrt, wertvoll, unverzichtbar sind einige der Prädikate, die ihr neuerdings verliehen werden. In den sozialen Netzwerken wimmelt es derzeit nur so von Fotos, GIFs und Sketches, in denen die Klopapierrolle die Hauptrolle spielt.