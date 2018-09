Spartak streicht zwei Spieler nach Social-Media-Fehltritt

Auch Routiniers sind für kindische Aktionen zu haben: In Russland kursiert ein Schmähgedicht über Spartak-Trainer Massimo Carrera. Nicht nur in Hütteldorf ist der Cheftrainer ungeliebt. Und was tun Denis Gluschakow, 31 Jahre alt, sowie Andrei Eschtschenko, 34 Jahre alt? Sie rutschen im Social-Media-Parcours aus, liken die Beschimpfung – und fliegen aus dem Kader der Moskauer für den Start in die Europa League (Donnerstag, 18.55 Uhr, live im Streamingdienst DAZN).

Als Goran Djuricin davon erfährt, legt der massiv unter Druck stehende Übungsleiter die übliche Zurückhaltung ab: „Ich vermisse in den Social Media generell den Respekt. Da sitzen welche, hauen sich Cola und Popcorn rein und schreiben Scheiße.“ Auf die Situation bei Rapid bezogen ergänzt der Wiener: „Auch bei uns sollte sich der eine oder andere Fan hinterfragen. Mir sind Werte wie Respekt sehr wichtig, das lebe ich auch gegenüber der Mannschaft so.“