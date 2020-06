Sorgenkind Leichtathletik: Hindernislauf der Zeit

Es gibt kaum ein Ereignis, das die Sportfans so in den Bann zieht wie der 100-Meter-Lauf der Männer. Vor einem Jahr waren zwei Milliarden Menschen Augenzeuge, als Usain Bolt in London im Laufschritt zu Olympiagold eilte. Es darf bezweifelt werden, dass der heutige Endlauf bei der Weltmeisterschaft in Moskau (19.50 Uhr/live in ORF Sport+) auf ein ähnliches Echo stößt. Zu klar scheint die Angelegenheit für den jamaikanischen Weltrekordhalter, dem langsam die Gegner ausgehen; zu lang ist der Schatten der jüngsten Dopingaffäre rund um die Sprinter Tyson Gay ( USA) und Asafa Powell (Jam). „Ich bin jedenfalls hier, um meinen Titel zurückzuerobern“, meint Bolt. Vor zwei Jahren in Südkorea war für den schnellsten Mann der Welt der 100-Meter-Lauf nach einem Fehlstart vorzeitig zu Ende.