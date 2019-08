So viele Rekorde von Michael Schumacher jagt Lewis Hamilton

Vongünther pavlovicsFür Mercedes endete das Regenrennen von Hockenheim am letzten Sonntag mit einem Ausrutscher. Bottas out, Hamilton Neunter – das Ergebnis von Deutschland war alles andere als ein Spiegelbild dieser Saison, in der am Sonntag das zwölfte von 21 Rennen gefahren wird. Seit gestern drehen die Formel-1-Piloten auf dem Hungaroring nordöstlich von Budapest ihre Runden. Nach Ende des Rennens (Sonntag, Start um 15.10 Uhr) könnten Mercedes und Lewis Hamilton einem Rekord von Ferrari und Michael Schumacher ganz nahe kommen: Mit dem Deutschen im Auto und Jean Todt als Teamchef holten die roten Renner in den Jahren 1996 bis 2006 fünf Fahrer-Weltmeisterschaften und sechs Konstrukteurstitel.

„Die Ära Schumacher/ Todt war die erfolgreichste der Formel-1-Geschichte“, sagt der österreichische Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Mercedes hat mit dem fünften Doppel-Titel in Folge 2018 mit Ferrari gleichgezogen. Und die sechste Konstrukteurs-WM ist so gut wie sicher, vor Ungarn hat das Silberpfeil-Team schon 409 Punkte gesammelt, Ferrari als Zweiter hält bei 261 Punkten.

Aber auch andere Rekorde des 50-jährigen Michael Schumacher sind in Gefahr. Manche hat sich der 34-jährige Hamilton schon geholt.

7

Weltmeisterschaften hat Michael Schumacher in 19 Saisonen gewonnen. Lewis Hamilton hält in seiner 13. Saison bei fünf und wird sich heuer die sechste holen. Er führt vor den letzten zehn Rennen mit 225 Punkten die WM-Wertung vor Teamkollege Valtteri Bottas (184) und Max Verstappen (162) an.