Snooker-Weltmeister trat nach Finalsieg nackt vor Presse

Wie wenig Mark Williams mit seinem dritten Titel als Snooker-Weltmeister gerechnet hatte, ist erst eine knappe Stunde nach seinem Triumph klar geworden. Der 43-jährige Waliser entledigte sich nach dem 18:16-Finalsieg gegen den Schotten John Higgins all seiner Kleidung und sprach mit nacktem Oberkörper bei der folgenden Pressekonferenz. Williams hatte lediglich ein Handtuch um die Hüften.

Hintergrund war eine Aussage, die "The Welsh Potting Machine" vor dem Turnier getroffen hatte. Er sagte, er werde nackt vor die Presse treten, wenn er nochmals Weltmeister werde. Am Montagabend fügte er an: "Jetzt muss ich es ja machen. Ich hoffe, das gibt keine Strafe."