Snooker-Legende O'Sullivan tischte den sechsten WM-Titel auf

Es gibt wohl keinen Spieler, der die Snooker-Fans dermaßen in den Bann zieht wie Ronnie O' Sullivan. Dass dieser Sport mittlerweile so eine hohe Popularität genießt, liegt auch am Charismatiker aus Wordsley, der die Menschen am und neben dem Snooker-Tisch zu faszinieren weiß.

Nun hat Snooker-Legende Ronnie O' Sullivan seiner Karriere ein weiteres Erfolgskapitel zugefügt. Der 44-Jährige behielt bei der Weltmeisterschaft im Crucible Theatre in Sheffield die Oberhand und hält damit nun schon bei sechs WM-Titeln. Im Endspiel ließ er Außenseiter Kyren Wilson (ENG) keine Chance und gewann mit 18:8.