Florian Nüßle - ein junger Mann mit perfekten Tischmanieren

Ballgefühl ist nur eine Eigenschaft, die im Snooker gefragt ist. Ähnlich wichtig sind Taktik und Spielintelligenz. Auch wegen dieser vielen Komponenten übt das Strategiespiel so eine enorme Faszination aus. Die Stars der Szene wie der fünffache Weltmeister Ronnie O’ Sullivan sind Multimillionäre, bei wichtigen Turnieren wie der am 20. April beginnenden WM in Sheffield sitzen allein in England oft mehr als zehn Millionen Menschen vor den TV-Geräten. „In England ist Snooker eine große Nummer“, sagt Florian Nüßle.

Es ist also nur zu verständlich, dass es den gebürtigen Grazer ins Snooker-Schlaraffenland zieht. Schon jetzt mit 17 Jahren ist Nüßle reif für die Insel, als erster österreichischer Snookerspieler darf er am Qualifikationsturnier für die WM in Sheffield teilnehmen, wo in dieser Woche 16 Startplätze vergeben werden. Nüßle bekommt es dabei am Mittwoch mit dem Chinesen Mei Xiwen zu tun.