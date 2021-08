Skurril: Nordkorea zeigte Olympia-Bewerbe erst nach Schlussfeier

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben die ersten Bilder von Wettkämpfen der Olympischen Spiele in Tokio erst zwei Tage nach der Schlussfeier ausgestrahlt. Am vergangenen Dienstag habe die zentrale Fernsehstation des Nachbarlandes in verkürzter Fassung die Fußballpartie der Frauen aus Großbritannien und Chile gezeigt, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul am Freitag. Es folgte demnach das Match Brasilien gegen China - beide fanden am 21. Juli statt.