Fenninger: Fortsetzung der goldenen Geschichte

Dass die Skirennläuferin aus Adnet das Zeug zu einer ganz Großen im Ski-Sport hat, war kein Geheimnis. Nicht umsonst wurde sie in jungen Jahren mit Legende Annemarie Moser-Pröll verglichen. Über den Druck und die Lehren daraus hat sie schon oft gesprochen. Heute kann sie nichts mehr so schnell aus der Bahn werfen. Eine Entwicklung, die Anna Fenninger auch ihren Erfolgen zu verdanken hat.

2011 bei der WM in Garmisch-Partenkirchen holte sie in der Kombination ihre erste Medaille (Bronze). "Wenn ich daran zurückdenke, sind das zwei verschiedene Personen", sagt sie und wirkt nachdenklich. Ebenso bei der Frage nach der Motivation für eine, die mit 25 Jahren praktisch alles erreicht hat. "Es stimmt schon, wenn man noch nicht so viele Siege gefeiert hat, ist da ein ganz anderes Feuer." Mit zunehmenden Erfolgen müsse sie sich vor den Rennen selber mehr pushen, um fokussiert zu sein. Das nächste Mal am Freitag, wenn die sie in der Abfahrt um Gold fährt.

(aus Vail/ Beaver Creek)