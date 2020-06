ÖSV-Talent will nicht zur WM fliegen

Durchaus möglich, dass der ÖSV in der Kombination nicht einmal sein Vierer-Kontingent ausnützt. Denn der für die Kombination vorgesehene Vincent Kriechmayr hat sich für einen Verzicht entschieden. Der aus Gramastetten bei Linz stammende Oberösterreicher will lieber bei Europacup-Rennen starten als in Colorado WM-Routine sammeln. Das klingt aus Laiensicht dumm, ist es aber nicht. Vielmehr ehrt es den 23-Jährigen, dass er kein WM-Tourist sein möchte, sondern zukunftsorientiert handelt. Mit Europacup-Spitzenresultaten kann Kriechmayr während der WM-Zeit Punkte holen, die ihm in der nächsten Saison zu einer besseren (=niedrigeren) Startnummer verhelfen würden.

Vordere Nummern – das haben die jüngsten Ergebnisse im Slalom gezeigt – werden immer wichtiger. Deshalb kann Pum die Haltung von Kriechmayr nachvollziehen.

In Kriechmayrs Spezialdisziplin Super-G hat der Oberösterreicher trotz einem vierten Rang beim Grödener Super-G keinen WM-Startplatz. Nur wenn einer vom (aus Hannes Reichelt, Matthias Mayer, Georg Streitberger und Otmar Striedinger bestehenden) Quartett ausfällt, wäre Kriechmayr eine Alternative. Deshalb hat der ÖSV Kriechmayr weder aus dem WM-Team gestrichen noch einen anderen Läufer nachnominiert. Sportdirektor Pum: "Derzeit ist er auf Abruf." Offiziell besteht das ÖSV- Aufgebot weiterhin aus 25 Mitgliedern.