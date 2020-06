Skateboard: 11-jähriges Wunderkind überlebte Sturz aus fünf Metern

"Als sie ins Krankenhaus kam", erzählt Browns Vater Stewart im Interview mit der BBC, "hatten alle Angst um ihr Leben." Auch Ski-Legende Lindsey Vonn zeigte sich geschockt von den Bildern und wünschte baldige Besserung.

Sky Brown ist die Tochter eines Briten und einer Japanerin. Sie wuchs in Japan auf, will aber bei den Olympischen Spielen als jüngste Britin der Geschichte antreten. Corona machte ihr dieses Jahr aber einen Strich durch die Rechnung, nächstes Jahr soll es aber in Tokio dann so weit sein.